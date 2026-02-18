Il soffio della valanga sfiora le case in Val Veny | il video impressionante della polvere di neve sugli sciatori

Una valanga in Val Veny ha coinvolto alcuni sciatori lunedì mattina, sollevando una nuvola di neve che ha attraversato la pista a grande velocità. Il video, ripreso da un testimone, mostra la “polvere di neve” che si diffonde in aria, sfiorando le case vicine senza causare danni. La massa di neve si è staccata improvvisamente, ma fortunatamente non si sono registrati feriti. La scena si è svolta in una zona dove le autorità avevano già messo in allerta per il rischio di slavine.

Un video in Val Veny mostra il "soffio della valanga", polvere di neve che scende a grande velocità e che, almeno in questo caso, si è rivelata innocua.