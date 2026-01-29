Assaggiatori di olio | premiati i super qualificati Ecco chi sono

Questa mattina a Perugia sono stati premiati gli assaggiatori di olio più qualificati. La competizione ha visto protagonisti professionisti sempre più specializzati, riconosciuti per le loro competenze nel valutare l’olio extravergine d’oliva. La scena si fa più competitiva e richiede capacità sempre più raffinate.

Perugia, 29 gennaio 2026 – Gli assaggiatori dell' extravergine d'oliva sempre più professionali e identificabili, come figure specializzate. In occasione dell’ Anteprima Olio Extravergine di Oliva Dop Umbria, svoltasi a Trevi, l’Umbria si è confermata capofila di un percorso dedicato a chi, con competenza e rigore, contribuisce quotidianamente alla diffusione della qualità dell’olio e.v.o. e della sua cultura. Durante l’evento infatti, agli assaggiatori di olio e.v.o. iscritti all’elenco umbro della Camera di Commercio e che fanno parte della lista di assaggiatori del Premio regionale “Oro Verde dell’Umbria”, è stato consegnato un segno distintivo di riconoscimento, foulard e spilla, da indossare durante le degustazioni che saranno chiamati a presiedere nel corso delle principali iniziative regionali dedicate all’olio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

