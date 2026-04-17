Il 17 aprile di 65 anni fa, gli Stati Uniti tentarono di rovesciare il governo di Fidel Castro nella Baia dei Porci, ma l’operazione si concluse con un fallimento. L’attacco, pianificato e condotto da forze di invasione appoggiate dagli americani, non riuscì a ottenere i risultati sperati e portò a una sconfitta sul territorio cubano. Questo episodio rimane uno dei tentativi più noti di intervento esterno contro il regime di Castro.

Il 17 aprile di 65 anni fa, gli Stati Uniti fallirono (una cosa piuttosto ripetuta nella storia) il tentativo di ribaltare il regime di Fidel Castro a Cuba. Fu lo sbarco della Baia dei Porci, sostenuto da Kennedy. Un episodio che ancora oggi viene studiato come uno dei più gravi errori strategici della politica estera americana. Consegnando il progetto nazionalista castrista al comunismo internazionale e arrivando a sfiorare la guerra nucleare. Gli esuli cubani. Un contingente di circa 1.500 esuli cubani (la “Brigata 2506”), addestrati e finanziati dagli Stati Uniti si riversò sull’isola due anni dopo l’insediamento di Fidel Castro. L’operazione, concepita sotto la presidenza Eisenhower e approvata da John F.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - I 65 anni dallo sbarco nella “Baia dei Porci”: il tentativo fallito degli americani di far fuori Castro

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