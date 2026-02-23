L' Eredità la baia dei porci sì ma | caos sui titoli di coda

Cristian e Ludovica i due concorrenti che si sono sfidati ai cento secondi a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 23 febbraio. A spuntarla, alla fine, è stato Cristian, che si è seduto al tavolo della ghigliottina per la terza volta di fila dopo le puntate di sabato 21 e domenica 22. Montepremi di partenza di 140mila euro. Le parole da collegare invece erano lettura, look, maiali, tratto e sedia. La cifra in palio, dopo vari dimezzamenti, è scesa a 17.500 euro. Dopo averci ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, Cristian ha scritto la parola Dorso sul cartoncino a sua disposizione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

