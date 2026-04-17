I 27 candidati in consiglio comunale di Città Vive con Claudio Vernier
“Città vive”, la lista civica lanciata pochi giorni fa per le elezioni comunali di Venezia 2026, ha presentato il 27 candidati consiglieri. Il candidato sindaco è Claudio Vernier, classe 1977, ristoratore ed ex presidente dell'associazione Piazza San Marco, e il programma, basato su una «radicale.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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