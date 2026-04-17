I 27 candidati in consiglio comunale di Città Vive con Claudio Vernier

“Città vive”, la lista civica lanciata pochi giorni fa per le elezioni comunali di Venezia 2026, ha presentato il 27 candidati consiglieri. Il candidato sindaco è Claudio Vernier, classe 1977, ristoratore ed ex presidente dell'associazione Piazza San Marco, e il programma, basato su una «radicale.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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La giornalista Christina Dow vive tra l'Austria e Trieste, città di cui si dice “innamorata” e che tre anni fa ha ispirato il suo primo libro, intitolato Mein Triest, pubblicato solo in tedesco. Adesso Christina Dow dedica alla città un secondo volume, La mia Trieste nas - facebook.com facebook