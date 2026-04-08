Anche Claudio Vernier si candida a sindaco di Venezia | Radicale indipendenza

Claudio Vernier ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Venezia per le elezioni di maggio 2026. La proposta, che lo vede tra i sei candidati in corsa, è stata comunicata questa mattina presso la sede di un’associazione culturale a Mestre. La sua candidatura si basa su un progetto di indipendenza radicale, secondo quanto dichiarato. La notizia circolava da settimane, ma l’annuncio è arrivato solo oggi, senza precedenti comunicazioni ufficiali.

Claudio Vernier è il sesto candidato sindaco alle comunali di maggio 2026. La notizia era nell'aria da settimane e mai sentita dall'interessato: la candidatura è stata presentata questa mattina a Mestre, nella sede di The Human Bits. Vernier è un volto noto a Venezia, titolare del Caffè al Todaro. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Prato, destra divisa: l'ex di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno si candida a sindaco con una civicaLa Lega al momento punta su Claudiu Stanasel mentre Forza Italia ha ufficializzato il nome di Rita Pieri, l'ex meloniano: “No a nomi dell'ultimo...

Portici, il centrosinistra candida a sindaco Claudio TeodonnoTempo di lettura: < 1 minutoIl centrosinistra ha il suo candidato sindaco a Portici: è Claudio Teodonno.

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Claudio Vernier, il titolare del Caffè Al Todaro: «Contro chi specula sul commercio servono pene certe»«Sono lo Stato e la politica a dover legiferare in modo tale che le regole rimarca Vernier siano chiare e da tutti, in egual modo, rispettate. Cosa difficile da ottenere, nonostante l'impegno di ... ilgazzettino.it

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