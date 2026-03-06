Nel weekend della Festa della Donna si svolgono numerosi eventi che spaziano tra musica dal vivo, spettacoli teatrali e presentazioni di libri. Ci saranno anche cortei e momenti di celebrazione con mimose, accompagnati da serate di divertimento e attività all'aperto durante le domeniche. Le iniziative coinvolgono diverse location e attraggono pubblico di tutte le età, offrendo un ricco programma di intrattenimento.

Oggi 6 marzo si apre il secondo fine settimana di marzo e in città sbarcano una serie di appuntamenti culturali di rilievo. Abbiamo scelto una lista per i nostri lettori: ecco i nostri consigli Concerti, teatro, ma anche presentazioni di libri, oltre che serate all'insegna del divertimento notturno e domeniche all'aria aperta. C'è un po' di tutto nella lista delle possibili cose da fare nel fine settimana che segna la tradizionale Festa della donna, l'8 marzo. Anche oggi 6 marzo, come ogni venerdì mattina, vi suggeriamo una serie di eventi e appuntamenti da non perdere, per trascorrere un weekend all'insegna del tempo libero e della cultura. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Festa della donna e weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 marzoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Leggi anche: "Brovade e muset", ma anche la grande musica classica, arte e teatro. Gli eventi da non perdere nel fine settimana

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Festa della Donna.

Temi più discussi: Grande musica, mimose e cortei: gli eventi da non perdere nel weekend della Festa della Donna; Festa della donna 2026: tutti gli eventi a Milano; 8 Marzo, la ricchissima agenda degli appuntamenti in provincia di Ravenna per la Festa della Donna; Festa della donna in marcia. Due ore di attività all’aperto.

Grande musica, mimose e cortei: gli eventi da non perdere nel weekend della Festa della DonnaOggi 6 marzo si apre il secondo fine settimana di marzo e in città sbarcano una serie di appuntamenti culturali di rilievo. Abbiamo scelto una lista per i nostri lettori: ecco i nostri consigli ... triesteprima.it

Mimosa, curiosità sul fiore simbolo della Festa della DonnaLa mimosa è il simbolo della Festa della Donna e tutti la apprezzano per via del suo colore giallo acceso e del suo profumo straordinario. casaegiardino.it

Per l'8 marzo, giorno della festa della donna, non regalate mimose ma libri... Perché Perché non appassiscono, perché fanno sognare, pensare, amare, riflettere, piangere, sempre, non solo un giorno all’anno. Perché i libri hanno un cuore, sono lì a portata di - facebook.com facebook