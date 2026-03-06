Grande musica mimose e cortei | gli eventi da non perdere nel weekend della Festa della Donna

Da triesteprima.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel weekend della Festa della Donna si svolgono numerosi eventi che spaziano tra musica dal vivo, spettacoli teatrali e presentazioni di libri. Ci saranno anche cortei e momenti di celebrazione con mimose, accompagnati da serate di divertimento e attività all'aperto durante le domeniche. Le iniziative coinvolgono diverse location e attraggono pubblico di tutte le età, offrendo un ricco programma di intrattenimento.

Oggi 6 marzo si apre il secondo fine settimana di marzo e in città sbarcano una serie di appuntamenti culturali di rilievo. Abbiamo scelto una lista per i nostri lettori: ecco i nostri consigli Concerti, teatro, ma anche presentazioni di libri, oltre che serate all'insegna del divertimento notturno e domeniche all'aria aperta. C'è un po' di tutto nella lista delle possibili cose da fare nel fine settimana che segna la tradizionale Festa della donna, l'8 marzo. Anche oggi 6 marzo, come ogni venerdì mattina, vi suggeriamo una serie di eventi e appuntamenti da non perdere, per trascorrere un weekend all'insegna del tempo libero e della cultura. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Festa della donna e weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 marzoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Leggi anche: "Brovade e muset", ma anche la grande musica classica, arte e teatro. Gli eventi da non perdere nel fine settimana

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Festa della Donna.

Temi più discussi: Grande musica, mimose e cortei: gli eventi da non perdere nel weekend della Festa della Donna; Festa della donna 2026: tutti gli eventi a Milano; 8 Marzo, la ricchissima agenda degli appuntamenti in provincia di Ravenna per la Festa della Donna; Festa della donna in marcia. Due ore di attività all’aperto.

festa della donna grande musica mimose eGrande musica, mimose e cortei: gli eventi da non perdere nel weekend della Festa della DonnaOggi 6 marzo si apre il secondo fine settimana di marzo e in città sbarcano una serie di appuntamenti culturali di rilievo. Abbiamo scelto una lista per i nostri lettori: ecco i nostri consigli ... triesteprima.it

festa della donna grande musica mimose eMimosa, curiosità sul fiore simbolo della Festa della DonnaLa mimosa è il simbolo della Festa della Donna e tutti la apprezzano per via del suo colore giallo acceso e del suo profumo straordinario. casaegiardino.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.