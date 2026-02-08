Scuola europea Tajani scrive a Valditara | Da potenziare altrimenti a rischio la presenza Onu

Il ministro Tajani scrive al collega Valditara, chiedendo di potenziare la scuola europea di Brindisi. Se non si interviene, rischiano di perdere la presenza delle Nazioni Unite nella base. La questione riguarda soprattutto l’offerta scolastica per i figli dei dipendenti internazionali, che attualmente non soddisfa le esigenze. La situazione si sta facendo seria, e ora si attende una risposta concreta.

Brindisi rischia di perdere la presenza delle Nazioni Unite. Un rischio concreto, legato all'assenza di un'offerta scolastica internazionale adeguata per i figli dei dipendenti della base Onu. L'allarme arriva direttamente dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha scritto al ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sottolineando come, nell'ambito della riorganizzazione in corso a livello mondiale delle strutture delle Nazioni Unite, la città pugliese potrebbe pagare il prezzo della sua inadeguatezza formativa rispetto ad altri Paesi in grado di garantire percorsi educativi di livello internazionale.

