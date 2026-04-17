L’Iran ha annunciato la riapertura totale dello Stretto di Hormuz, provocando un immediato calo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. La decisione ha portato a un aumento delle quotazioni di alcune valute e ha influenzato le tariffe energetiche di diversi paesi. Questa riapertura si verifica mentre si intensificano le tensioni diplomatiche nella regione e si continua a seguire con attenzione la situazione in Libano.

L’annuncio della completa riapertura dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran ha innescato una reazione a catena che sta già trasformando i mercati energetici e le traiettorie diplomatiche globali, proprio mentre il mondo segue con attenzione la tregua in Libano. La decisione, comunicata dal ministro degli Esteri Araghchi, stabilisce che il passaggio è nuovamente consentito a tutte le navi commerciali, sebbene la televisione di Stato iraniana abbia precisato che il transito sarà subordinato al nullaosta dei Pasdaran e che le imbarcazioni militari non potranno transitare. Questa mossa arriva nel momento in cui la tregua tra Teheran e Washington, della durata di dieci giorni, si avvia verso la scadenza fissata per il prossimo 22 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hormuz riapre: crollo del petrolio e respiro per le bollette

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