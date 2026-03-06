Lo Stretto di Hormuz si trova al centro di una crisi che ha portato al blocco di circa mille navi e a un rischio per le forniture di petrolio. L’escalation militare in Medio Oriente ha influenze dirette sulle rotte commerciali e sui prezzi di carburanti e energia, con ripercussioni evidenti sul traffico marittimo internazionale. La situazione rimane critica e senza segni di miglioramento immediato.

L’escalation militare in Medio Oriente si riflette sempre più anche sull’economia mondiale. Al centro delle preoccupazioni c’è lo Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici per il commercio energetico globale, dove il traffico navale risulta ormai quasi completamente fermo. Secondo il Joint Marine Information Center, nelle ultime 24 ore sono stati osservati solo due transiti commerciali confermati, entrambi relativi a navi cargo e non a petroliere. Le acque tra Golfo di Oman e Golfo Persico sono state classificate dal settore marittimo internazionale come “zone di operazioni belliche”, una definizione che ha spinto molti armatori a sospendere o rinviare i passaggi nello stretto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Hormuz nel caos: mille navi bloccate e petrolio a rischio. Possibili contraccolpi su bollette, carburanti e commercio globale

