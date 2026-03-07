Hormuz riapre ma sotto minaccia | la strategia iraniana che tiene il mondo sul filo del petrolio

Lo Stretto di Hormuz è stato riaperto dopo un periodo di tensioni, ma la presenza militare iraniana continua a mantenere il rischio di blocchi. Iran ha dichiarato di controllare l’area e di permettere il passaggio delle navi, ma mantiene una posizione di pressione sulla regione e sui mercati energetici mondiali. La situazione resta sotto osservazione internazionale, con preoccupazioni sulla stabilità del traffico marittimo.

"Controlliamo lo Stretto di Hormuz, ma non lo chiuderemo e tutte le navi potranno attraversarlo. Tuttavia, le navi degli Stati Uniti e d' Israele saranno prese di mira dalle forze armate iraniane": lo ha detto il portavoce delle forze armate iraniane Abolfazl Shekarchi, aggiungendo "che l'Iran non può fornire alcuna garanzia sulla sicurezza delle navi di tutti i Paesi e, se dovessero attraversare lo Stretto, la responsabilità di qualsiasi incidente sarà loro, a causa della situazione di guerra". La lettura corretta della frase attribuita al portavoce militare iraniano è questa: non siamo davanti a una riapertura piena e normalizzata dello Stretto di Hormuz, ma a un tentativo di Teheran di sostituire la minaccia di una chiusura generalizzata con una selezione politica dei bersagli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

