Hormuz riaperto | Trump e l’Iran sbloccano il corridoio energetico

Il passaggio nello Stretto di Hormuz è stato riaperto venerdì 17 aprile 2026, dopo una decisione condivisa tra un alto funzionario iraniano e l'amministrazione statunitense. La riapertura consente ora il transito di navi mercantili attraverso questa importante via marittima, che era stata chiusa in precedenza. La decisione arriva in un momento di tensioni tra i due paesi e rappresenta un riavvicinamento nelle relazioni energetiche.

Il passaggio marittimo dello Stretto di Hormuz è tornato accessibile alle navi mercantili questo venerdì 17 aprile 2026, a seguito della decisione presa da Trump e da un alto funzionario iraniano. La riapertura del canale, vitale per il commercio energetico globale, avviene in concomitanza con la tregua di 10 giorni stabilita tra Israele e Libano. Nuove direttive per la navigazione nel corridoio energetico. L’annuncio ufficiale è giunto tramite il profilo X di Araghchi, che ha comunicato come il transito per tutti i mezzi commerciali sia stato dichiarato completamente disponibile per tutta la durata del cessate il fuoco in Libano. Per garantire l’ordine nelle acque, le imbarcazioni dovranno attenersi ai percorsi stabiliti dall’Organizzazione iraniana per i Porti e il Mare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hormuz riaperto: Trump e l’Iran sbloccano il corridoio energetico Notizie correlate Leggi anche: Guerra Iran, Trump: “Collaboreremo con Teheran sul nucleare”. Hormuz riaperto, venerdì vertice in Pakistan Stretto di Hormuz riaperto dall'Iran fa crollare il prezzo del petrolio, ma il blocco di Trump resta in vigoreLo Stretto di Hormuz riapre al traffico marittimo: l’annuncio è arrivato dal ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi, che ha collegato la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Guerra, chi tra Italia e Usa dipende di più dallo Stretto di Hormuz?; Iran sfida l'ultimatum Usa per riapertura dello Stretto di Hormuz, Trump minaccia attacchi devastanti; Iran-Usa, l'annuncio di Trump: Sì alla tregua; Stretto di Hormuz, cosa cambia con la riapertura? Il transito delle navi, i prezzi del petrolio e i risparmi per le famiglie. Gli scenari. Stretto di Hormuz riaperto dall'Iran fa crollare il prezzo del petrolio, ma il blocco di Trump resta in vigoreLo Stretto di Hormuz riapre al traffico marittimo ma con alcune limitazioni: l'Iran decide chi passa. Subito giù il prezzo del petrolio. Donald Trump esulta ... virgilio.it Hormuz riaperto, Trump esulta: la crisi iraniana verso una svolta (ma resta il nodo nucleare)Trump e l’Iran annunciano la riapertura dello Stretto. Si lavora intanto a un accordo diplomatico che risolva la questione dell’uranio arricchito ... panorama.it Iran, stretto di Hormuz riaperto - facebook.com facebook Iran, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi: “Stretto di Hormuz riaperto a tutte le navi commerciali fino alla fine del cessate il fuoco”. #Hormuz #News #LucaZaia x.com