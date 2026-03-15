Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto ufficialmente agli alleati di fornire supporto militare nella regione di Hormuz, sottolineando l’importanza di una collaborazione più stretta. Nel frattempo, l’Europa ha risposto che non è coinvolta, con il ministro degli Esteri che ha dichiarato che il Vecchio Continente non partecipa alle operazioni. In questa situazione, l’ambasciatore americano presso le Nazioni Unite ha alzato la voce, cercando di convincere gli alleati a intervenire.

L’Europa fa finta di non sentire, così Donald Trump fa alzare la voce all’ambasciatore americano alle Nazioni Unite, Mike Waltz, nel tentativo di coinvolgere nella protezione delle navi che transitano da Hormuz anche gli alleati. “Il presidente Trump si rivolge al mondo intero, affermando che l’intera comunità globale è coinvolta – ha affermato il diplomatico in un’intervista alla Cnn – L’Iran non può tenere in ostaggio le vostre economie. Noi, pertanto, accogliamo con favore, incoraggiamo e persino esigiamo la vostra partecipazione per tutelare le vostre stesse economie”. Nella nottata tra sabato e domenica, il tycoon aveva infatti chiesto... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Trump spinge gli alleati in guerra: “Esigiamo supporto militare a Hormuz”. L’Europa prende tempo, Tajani: “Non siamo coinvolti”

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