Dopo la tregua in Libano, le autorità iraniane hanno annunciato la riapertura totale dello Stretto di Hormuz al traffico commerciale. La decisione ha portato a un calo significativo dei prezzi del petrolio sui mercati internazionali. Si registrano anche segnali di dialogo tra gli Stati Uniti e l’Iran, che potrebbero influenzare le dinamiche della regione nei prossimi giorni. La riapertura dello stretto rappresenta un passo importante nelle relazioni tra le due potenze.

L’Iran annuncia la riapertura completa dello Stretto di Hormuz al traffico commerciale, in seguito al cessate il fuoco in Libano. La comunicazione è arrivata dal ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, che su X ha dichiarato che il passaggio per tutte le navi mercantili è “completamente aperto” per tutta la durata residua della tregua. La decisione rappresenta un passaggio cruciale per le rotte energetiche globali, dato che lo stretto è uno dei principali snodi del commercio mondiale di petrolio. Sul fronte internazionale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato la riapertura definendo la rotta “operativa e pronta al pieno transito”, precisando però che il blocco navale resterà in vigore esclusivamente nei confronti dell’Iran fino al completamento degli accordi in corso.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Hormuz riaperto dopo la tregua in Libano: petrolio in forte calo e nuovi spiragli tra USA e Iran

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