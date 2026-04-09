Il 8 aprile 2026 si sono verificati sviluppi significativi nello Stretto di Hormuz, con la riapertura del passaggio dopo un periodo di chiusura seguito a bombardamenti sul Libano. Nelle stesse ore è stata annunciata una tregua di due settimane, proposta da un ex presidente degli Stati Uniti a pochi minuti dalla scadenza di un ultimatum rivolto a Teheran, ma successivamente sono emerse prime difficoltà nel mantenimento dell’accordo.

La notizia di una tregua di due settimane annunciata da Donald Trump, a 88 minuti dallo scadere dell’ultimatum imposto a Teheran, mostra dopo poche ore le prime crepe. Dopo una prima riapertura dello Stretto di Hormuz, una serie di attacchi israeliani in Libano, il più violento dall’inizio della guerra, ha convinto l’Iran a richiuderlo. La sicurezza dello ‘Stretto’ dipende dalla completa cessazione delle aggressioni contro l’Iran ha chiarito il presidente iraniano Masoud Pezeshkian in un colloquio con il premier pachistano Shahbaz Sharif. È di almeno 254 morti e 1165 feriti il bilancio dei raid israeliani di oggi su Beirut e altre località del Libano secondo dati della protezione civile libanese. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - 8 Aprile 2026 – Tregua Sì e poi No. Lo Stretto di Hormuz riaperto e richiuso dopo bombardamenti sul Libano

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Trump minaccia, poi cede: l'ultimatum all'Iran è un bluff

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Tregua Usa-Iran, Trump annuncia lo stop ai raid: riapre lo Stretto di Hormuz, Islamabad ospita i negoziatiTregua Usa-Iran di 2 settimane: Trump annuncia lo stop ai raid, Teheran conferma il cessate il fuoco e riapre lo Stretto di Hormuz. Negoziati il 10 aprile a Islamabad. infodifesa.it

La normale navigazione nello Stretto di Hormuz non è ancora ripresa, come previsto dall'accordo di cessate il fuoco. L'Iran ha chiesto alle navi in transito di comunicare con le autorità di Teheran, per ragioni di "sicurezza marittima", e ha annunciato l'intenzion - facebook.com facebook

Nessuna Apocalisse. Nello Stretto di Hormuz i limiti sono sempre stati strutturali. Di @scingolo x.com