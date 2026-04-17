L’Unione Europea ha deciso di inviare navi nella zona di Hormuz, con l’approvazione del Parlamento italiano. La missione, dichiarata come pacifica, mira a garantire la sicurezza nelle rotte marittime della regione. La decisione è stata annunciata durante un vertice a Parigi, dove il governo italiano ha confermato la partecipazione con una nota ufficiale. La presenza delle navi europee si aggiunge ad altre iniziative internazionali volte a monitorare le aree strategiche del Golfo.

Pronti a una missione pacifica per Hormuz. Giorgia Meloni, presente al vertice parigino dei volenterosi con Emmanuel Macron, Keir Stermer e Friedrich Merz per lo stretto bloccato dalla guerra, assicura la piena disponibilità dell’Italia a fornire le proprie navi con l’ok del Parlamento, ma solo dopo un cessate il fuoco. Un impegno che si pone in linea con le precedenti missioni Aspides e Atalanta. Queste “sono le nostre regole costituzionali”, spiega la premier al termine della Conferenza sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz, all’Eliseo. La premessa è che la libertà di navigazione nello Stretto è “una questione assolutamente...🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Hormuz, l’Ue si muove. Anche l’Italia manderà le navi (con l’ok del Parlamento)

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