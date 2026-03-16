L'Unione Europea, insieme a Londra e Berlino, ha deciso di non inviare navi nello Stretto di Hormuz, in risposta alla richiesta di intervento avanzata dall'amministrazione americana. La posizione europea si basa sulla considerazione che l'area non rientra nel raggio d'azione della Nato. La questione ha suscitato discussioni tra i paesi membri, senza che siano stati annunciati piani di azione congiunta.

BRUXELLES – L’Unione Europea, così come Londra e Berlino, hanno risposto “no” a Trump che chiedeva l’intervento nello Stretto di Hormuz. Kaja Kallas, al suo arrivo al Consiglio Affari Esteri, ha affermato: “Siamo stati in contatto con la Nato in precedenza, ma questo è davvero al di fuori dell’area d’azione della Nato. Ecco perché abbiamo l’operazione Aspides, e ci sono Stati membri che sono anche disposti a contribuire, sia nella coalizione dei volenterosi che nell’operazione stessa. Ma è al di fuori dei territori della Nato. Non ci sono Paesi Nato nello stretto di Hormuz”. “Nel fine settimana ho parlato con il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres per capire se è possibile avere un’iniziativa a Hormuz come quella sul Mar Nero per il grano dell’Ucraina”, ha spiegato Kallas. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Stretto di Hormuz: Ue non manderà navi come chiede Trump. Kallas: “E’ fuori dal raggio d’azione Nato”

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