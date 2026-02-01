Teheran annuncia passi avanti nei colloqui con Washington. Dopo anni di tensioni, i due paesi si avvicinano di nuovo e mostrano segnali di apertura su questioni chiave come il nucleare e i rapporti bilaterali. La caduta delle ostilità sembra più vicina, anche se restano ancora molte incognite.

Teheran ha annunciato l’avanzamento di colloqui con Washington, segnando un primo segnale di apertura dopo anni di tensioni. Le dichiarazioni, diffuse da fonti ufficiali iraniane, indicano che le trattative in corso – che riguardano sia il programma nucleare che i rapporti bilaterali – stanno registrando progressi concreti. Non sono stati resi noti dettagli tecnici, ma fonti vicine ai negoziatori hanno confermato che le due parti si stanno avvicinando a un punto di svolta, anche se nessun accordo definitivo è stato raggiunto. L’obiettivo principale rimane il ritorno degli Stati Uniti al Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), il piano internazionale che limitava le attività nucleari iraniane in cambio di sanzioni rimosse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teheran annuncia passi avanti nei colloqui con Washington, segnali di apertura su nucleare e rapporti bilaterali.

