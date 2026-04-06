Ora L' Iran permette ad alcune navi di passare lo Stretto di Hormuz vale solo per 4 Paesi | cosa sta succedendo ai prezzi

Lunedì 6 aprile, alcune navi stanno passando attraverso lo Stretto di Hormuz, ma l'Iran consente il transito solo a determinate imbarcazioni provenienti da quattro paesi specifici, secondo fonti locali. Queste autorizzazioni sono state confermate da fonti iraniane e riportate da Al Jazeera, mentre il numero di navi in transito sembra essere limitato e soggetto a restrizioni particolari. La situazione ha attirato l'attenzione sul traffico marittimo nella zona strategica del Golfo.

Diverse navi oggi, lunedì 6 aprile, stanno attraversando lo Stretto di Hormuz. L'Iran lo sta permettendo solo ad alcune navi battenti determinate bandiere, come hanno riferiro fonti iraniane ad Al Jazeera. Le imbarcazioni battono bandiere francesi, indiane, turche e pakistane e hanno ottenuto il permesso di attraversare lo Stretto di Hormuz, ma non solo: anche chi compra greggio iraniano può transitare in sicurezza. Nel frattempo, i prezzi del petrolio reagiscono a queste notizie, con la tensione che però rimane alta tra Stati Uniti e Iran. Sullo sfondo, lo "scambio" di missili prosegue, anche in Libano, Israele e territori occupati.... 🔗 Leggi su Today.it

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L’Iran riapre lo Stretto di Hormuz, ma non per tutte le navi: quali possono passareTeheran ha comunicato di aver stabilito un «piano amministrativo» in base al quale le «navi non ostili» ora possono attraversare lo Stretto di...

Temi più discussi: Stretto di Hormuz, sempre più navi operano nell’ombra; Thailandia, raggiunto un accordo con l'Iran per lo Stretto di Hormuz; Hormuz non riapre più. Grazie a Trump, l’Iran si scopre più forte; Trump: Iran mi implora per un accordo e cambia nome allo Stretto di Hormuz.

Se le navi europee cominciano a passare per Hormuz, l’Italia che fa?La prima è stata francese, ma altri paesi stanno cercando il permesso dell'Iran: questo non migliorerà i rapporti con Trump ... ilpost.it

Guerra Iran, quanto è probabile che lo Stretto di Hormuz riapra a breve?Lo Stretto di Hormuz, corridoio marittimo da cui fino al 28 febbraio (giorno dell’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran) passava circa il 20% della produzione mondiale di petrolio, è l’unica ... tg24.sky.it

La tregua di cui si parla da giorni non c’è ancora. C’è una trattativa, o almeno un tentativo. Ma Teheran smentisce la possibilità di un cessate il fuoco a tempo e respinge l’idea di riaprire lo Stretto di Hormuz in cambio di una pausa di 45 giorni. Intorno, la guerra facebook

MEDIO ORIENTE | "L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz": lo riferisce Reuters. L'accordo quadro "è stato elaborato dal Pakistan e scambiato con l'Iran e gli Stati Uniti nel corso della notte". #ANSA x.com