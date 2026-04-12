LIVE Atletica Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA | pioggia di medaglie azzurre! Oro per le donne e le U20! Argenti per uomini e gli U20 Mezza maratona alle 16.05

Durante i Mondiali di marcia a squadre del 2026, le atlete italiane hanno conquistato la medaglia d'oro nelle categorie femminile e under 20, mentre gli uomini e gli under 20 hanno ottenuto medaglie d'argento. In particolare, Fiorini, Curiazzi e Giorgi hanno contribuito all'oro storico per l’Italia. La gara si è svolta tra pioggia e condizioni difficili, con l’attenzione rivolta anche alla mezza maratona programmata per le 16.05.