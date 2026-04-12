LIVE Atletica Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA | pioggia di medaglie azzurre! Oro per le donne e le U20! Argenti per uomini e gli U20 Mezza maratona alle 16.05
Durante i Mondiali di marcia a squadre del 2026, le atlete italiane hanno conquistato la medaglia d'oro nelle categorie femminile e under 20, mentre gli uomini e gli under 20 hanno ottenuto medaglie d'argento. In particolare, Fiorini, Curiazzi e Giorgi hanno contribuito all'oro storico per l’Italia. La gara si è svolta tra pioggia e condizioni difficili, con l’attenzione rivolta anche alla mezza maratona programmata per le 16.05.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.38: Fiorini, Curiazzi e Giorgi hanno regalato all’Italia fra mille incertezze un oro storico. Argento per l’Ecuador e bronzo per il Brasile 15.37. OROOOOOOOOOOOOOO ITALIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 15.35: Due brasiliane hanno tagliato il traguardo, festeggiano ma non viene aggiornata la classifica individuale che regalerebbe l’oro all’Italia. Siamo alla vergogna totale! 15.31. Suspance al traguardo dove non arriva nessuno. Se l’ottava non è dell’Ecuador sarà oro per l’Italia ma non si sa chi è l’ottava. 15.27: Nonostante i 4 minuti di penalità Giorgi è ancora settima perchè non è arrivata nessuna altra atleta al traguardo 15.🔗 Leggi su Oasport.it
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