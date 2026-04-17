Caso D4vd | arrestato il cantante trovato il corpo nella sua Tesla

Il cantante noto come D4vd, il cui nome reale è David Anthony Burke, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di omicidio. Durante l’operazione, è stato trovato il corpo all’interno di una Tesla di sua proprietà. Le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. La notizia ha suscitato grande attenzione tra i fan e sui social media.

Il cantante David Anthony Burke, noto nel musicale come D4vd, è stato portato in custodia dalla polizia con l’accusa di omicidio. L’arresto avviene dopo che i resti di Celeste Rivas Hernandez, una ragazza di 15 anni, sono stati rinvenuti all’interno del bagagliaio anteriore di una Tesla intestata al musicista. La vicenda si riapre drasticamente dopo sette mesi dal ritrovamento della salma. La vittima era scomparsa il 5 aprile 2024 nella città di Lake Elsinore, situata a circa 70 miglia da Los Angeles. Il veicolo, che risultava abbandonato nelle Hollywood Hills, era stato portato in un deposito di recupero auto a Hollywood a seguito di segnalazioni riguardanti un odore sgradevole proveniente dall’abitacolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso D4vd: arrestato il cantante, trovato il corpo nella sua Tesla Singer D4vd considered suspect in investigation of teen found dead in his Tesla: Sources Notizie correlate Terribile lutto per il famoso cantante, è morto il figlio: “Corpo trovato nel laghetto”Il mondo della musica piange la scomparsa di un giovane talento, una perdita improvvisa che ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo... “Addio”. Lutto nella musica italiana, il cantante morto nella sua casaLutto nello spettacolo: artista poliedrico tra teatro, musica e televisione, è morto domenica 29 marzo nella sua abitazione di Roma: aveva 73 anni. Contenuti e approfondimenti Si parla di: D4vd, l'idolo della generazione Z arrestato: è accusato di avere ucciso una ragazzina di 14 anni; D4vd arrestato per l’omicidio di Celeste Rivas, 14 anni, dopo che il suo corpo smembrato fu ritrovato nella sua Tesla.