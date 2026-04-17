Hockey su ghiaccio | l’Italia cede all’Austria all’overtime nel test amichevole di Feldkirch

Nella prima partita di preparazione ai prossimi Campionati Mondiali, la squadra italiana di hockey su ghiaccio ha perso contro l’Austria all’overtime in un incontro amichevole disputato a Feldkirch. La sfida si è conclusa con un risultato di stretta misura, segnando l’inizio del percorso di avvicinamento alla competizione internazionale. La partita ha visto entrambe le formazioni impegnarsi con intensità, senza che si registrassero reti durante i tempi regolamentari.

La Nazionale italiana maschile di hockey su ghiaccio ha inaugurato il proprio percorso di avvicinamento ai prossimi Campionati Mondiali con una sconfitta di misura. Nel match amichevole disputato sul ghiaccio della Vorarlberghalle di Feldkirch, la compagine azzurra è stata superata dai padroni di casa dell’Austria con il punteggio finale di 3-2. Il risultato è maturato ai tempi supplementari, al termine di un incontro combattuto che ha visto gli azzurri rimontare lo svantaggio. La partita è stata molto equilibrata, tanto che la frazione iniziale si è conclusa a reti inviolate. La prima rete è arrivata nel secondo drittel, quando la formazione austriaca ha capitalizzato due offensive ravvicinate.🔗 Leggi su Sportface.it

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