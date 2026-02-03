Hockey ghiaccio | Italia ultima amichevole contro la Germania Test di lusso verso Milano Cortina 2026

Il team italiano di hockey ghiaccio ha affrontato ieri la Germania in un’amichevole di prova prima dell’inizio ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita, considerata un test di lusso, ha permesso ai giocatori di mettere a punto strategie e ritmo in vista dell’appuntamento che scatterà tra pochi mesi. La cerimonia d’apertura a San Siro il 6 febbraio si avvicina, e le nazionali sono ormai nel rush finale per prepararsi alle prime sfide.

L'inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è sempre più vicino. La Cerimonia d'Apertura prevista per venerdì 6 febbraio a San Siro sancirà ufficialmente lo star dei Giochi, con alcune discipline che partiranno leggermente prima e altre che invece inizieranno dopo. E' il caso ad esempio dell' hockey su ghiaccio al maschile che scatterà, fra la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena e la Milano Rho Ice Hockey Arena, l '11 febbraio. Proprio in quella data a scendere in pista sarà l'Italia, dalle ore 21.10 contro la fortissima Svezia nel Gruppo B, di cui fanno parte anche Finlandia e Slovacchia: il Blue Team da squadra di casa ha l'occasione di partecipare a una manifestazione dal prestigio e, soprattutto, dal livello incredibile; visto che a 12 anni di distanza dall'ultima volta tornano a partecipare alle Olimpiadi anche gli atleti NHL.

