Hockey l’Italia lotta ma cade all’overtime contro l’Austria

La nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha giocato una partita a Feldkirch contro l’Austria, terminata con una vittoria per 3-2 degli avversari dopo i tempi supplementari. La squadra italiana ha combattuto durante tutta la partita, ma alla fine non è riuscita a conquistare il risultato positivo. La sfida si è svolta nella Vorarlberghalle, in Austria.

La nazionale italiana di hockey su ghiaccio ha affrontato un test fondamentale a Feldkirch, nella Vorarlberghalle, subendo una sconfitta per 3-2 contro l’Austria dopo i tempi supplementari. Il match amichevole, cruciale per la preparazione in vista dei Mondiali, ha gli azzurri protagonisti di una reazione fisica e tecnica che ha parzialmente ribaltato lo scenario del secondo periodo. La dinamica del match tra Austria e Italia. Il primo tempo si è concluso senza reti, con entrambe le squadre impegnate nel trovare il ritmo ideale. La situazione è cambiata al minuto 26:33 della seconda frazione, quando Nissner ha aperto le marcature per i padroni di casa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hockey, l’Italia lotta ma cade all’overtime contro l’Austria Notizie correlate Hockey ghiaccio: l’Italia maschile cade all’overtime nella prima amichevole in vista dei MondialiUn buon primo test per la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio maschile, uscita sconfitta all’overtime dall’Austria in occasione del match... Hockey ghiaccio, l’Italia lotta ma cede il passo alla Slovacchia alle Olimpiadi. Secondo K.O per gli azzurriArriva un’altra sconfitta per la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Duelli (e derby) infuocati nella penultima di Serie A1. Per la lotta salvezza si decide (quasi) tutto a Novara; LIVE Italia-Francia 2-3, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: shoot-out fatali per le azzurre, ma restano in pole per la promozione; Tutti gli scenari nella lotta per il quarto posto Serie A Enilive; Sei Nazioni Femminile 2026: l’Italia lotta a Grenoble, ma vince la Francia 40-7. Hockey pista: l’Italia lotta, ma la Coppa delle Nazioni va all’Argentina. Azzurri sconfitti con onore in finaleUna buonissima Italia lotta a lungo, ma poi è costretta a cedere il passo all'Argentina nella Finale valida per la Coppa delle Nazioni 2026, celeberrima ... oasport.it Mondiali hockey femminile: l'Italia cade con la Francia ma resta prima nel gironeHockey ghiaccio femminile, l'Italia cede alla Francia ai rigori ma la promozione in Top Division è ancora alla portata ... it.blastingnews.com RT @canadiensaggr: DAILY FACEOFF Marco D'Amico Previews Montreal vs Tampa Bay Series & Michael Hage Morning Cuppa Hockey 23:16 https… x.com A Swiss hockey coach who admitted he used a certificate falsely claiming he'd been vaccinated against COVID-19 to get around China's travel restrictions has been fired. - facebook.com facebook