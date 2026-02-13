Hockey ghiaccio l’Italia lotta ma cede il passo alla Slovacchia alle Olimpiadi Secondo KO per gli azzurri
L’Italia perde contro la Slovacchia nella partita di hockey su ghiaccio ai Giochi di Milano Cortina 2026, a causa di alcune imprecisioni difensive nel terzo periodo. È il secondo ko consecutivo per gli azzurri, che cercano ancora di trovare il ritmo giusto in questa competizione. Nonostante l’impegno, gli italiani non riescono a superare gli avversari, che approfittano di alcune ripartenze rapide per mettere a segno i gol decisivi.
Arriva un’altra sconfitta per la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo il K.O nella sfida inaugurale contro la Svezia, gli azzurri infatti hanno ceduto il passo alla Slovacchia nel 3-2 nel secondo incontro valido per il raggruppamento B della competizione a cinque cerchi. Tutto fuorché una débacle per i nostri ragazzi, usciti ancora una volta a testa alta. Partono meglio gli azzurri, artefici di un buon primo periodo in cui, seppur effettuando meno conclusioni in porta rispetto agli avversari, si sono resi più volte pericolosi mettendo a dura prova il portiere Skorvanek, bravo ad abbassare la saracinesca impedendo al blue team di passare in vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Slovacchia 0-2, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: alzano il ritmo gli slovacchi, azzurri in difficoltà
Fadani si tuffa con prontezza e respinge un tiro ravvicinato degli slovacchi, mentre sul ghiaccio di Pechino 2022 la nazionale italiana di hockey ghiaccio fatica a contenere la pressione degli avversari, che alzano il ritmo nel secondo tempo.
LIVE Italia-Slovacchia, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: altra sfida difficile per gli azzurri
L’Italia affronta la Slovacchia nella partita di hockey ghiaccio alle Olimpiadi, con gli azzurri che cercano di rimanere competitivi dopo aver subito diverse sconfitte nelle ultime sfide.
