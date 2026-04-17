Hockey ghiaccio femminile l’Italia cede all’Ungheria | sfuma la promozione

La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile ha perso la partita contro l’Ungheria, impedendo così la possibilità di ottenere la promozione. La sconfitta rappresenta un passo indietro per la squadra, che aveva sperato di salire di categoria in questa stagione. La gara si è conclusa con il risultato che ha lasciato l’Italia fuori dalla promozione prevista.

Così fa malissimo. La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile dice addio al sogno promozione. Le azzurre hanno infatti incassato la seconda sconfitta consecutiva ai Campionati Mondiali 2026 Prima Divisione Gruppo A di Budapest, cedendo il passo proprio alle padrone di casa per 2-3, scivolando così al terzo posto della classifica con sette punti, due in meno della capolista Francia. A differenza di quanto successo in occasione della disputa contro la Francia, le azzurre riescono a sbloccare il risultato già nel primo periodo, nello specifico al sedicesimo giro di orologio, momento in cui Tutino serve Reyes al centro, con quest’ultima che intuisce l’imbucata di Verano, brava a non sbagliare da distanza ravvicinata.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio femminile, l’Italia cede all’Ungheria: sfuma la promozione Hockey femminile, l'intervista a Nadia Mattivi dopo la vittoria sul Giappone | Milano-Cortina 2026 Notizie correlate Hockey ghiaccio femminile, l’Italia sfida l’Ungheria per avvicinarsi ulteriormente alla promozioneL’Italia dell’hockey ghiaccio femminile si trova davanti al penultimo match dei Mondiali di Prima Divisione Gruppo A che si stanno disputato a... LIVE Italia-Ungheria, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 in DIRETTA: sfida decisiva per la promozioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Italia ed... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Hockey ghiaccio femminile, l’Italia sfida la Francia per confermarsi al primo posto della classifica; Mondiali di Hockey Femminile, l’Italia batte la Slovacchia 6-4: è in cima alla Division I; Mondiali Hockey Ghiaccio Femminile 2026: Italia-Slovacchia, orario e dove vederla in streaming; Hockey ghiaccio femminile, l’Italia si arrende alla Francia agli shoot-out. Ma la promozione resta alla portata. Hockey ghiaccio femminile, l’Italia cede all’Ungheria: sfuma la promozioneCosì fa malissimo. La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile dice addio al sogno promozione. Le azzurre hanno infatti incassato la seconda ... oasport.it Italia-Ungheria oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, programma, streamingL'Italia si prepara per il fondamentale quarto impegno nel proprio percorso del Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A in corso ... oasport.it Hockey ghiaccio, netto ko per Val Pusteria a Graz in Gara-1 della Finale di ICE League - x.com Ad un mese esatto dall'inizio dei Campionati Mondiali di Hockey su Ghiaccio, la nostra squadra nazionale si riunisce di nuovo dopo la pausa olimpica. Il primo goal segnato durante i giochi è stato quello di Luca Frigo nel match contro la Svezia, ed è da sempr - facebook.com facebook