L’Italia dell’hockey ghiaccio femminile affronta l’Ungheria in una delle ultime partite dei Mondiali di Prima Divisione Gruppo A, in corso a Budapest. La partita rappresenta un’occasione importante per la squadra italiana di avvicinarsi alla promozione. La competizione si svolge nella capitale ungherese, dove le giocatrici si misurano con le avversarie in una sfida decisiva per la classifica.

L’Italia dell’hockey ghiaccio femminile si trova davanti al penultimo match dei Mondiali di Prima Divisione Gruppo A che si stanno disputato a Budapest, in Ungheria. Le ragazze di coach Tremblay sono nella situazione ideale per centrare il grande sogno della promozione in Top Division. Per quale motivo parliamo in questo modo? Iniziamo dalla classifica del raggruppamento. L’Italia svetta in prima posizione con 7 punti (merito dei successi contro Norvegia e Slovacchia e sconfitta agli shoot-out contro le transalpine) contro i 6 di Slovacchia e Francia. Quarta posizione per l’Ungheria con 5, quindi Norvegia con 3 e Cina fanalino di coda con zero punti all’attivo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio femminile, l’Italia sfida l’Ungheria per avvicinarsi ulteriormente alla promozione

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