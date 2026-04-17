H&M prova a salvarsi con Stella McCartney | nuova collezione svelata in piena crisi con chiusura di 160 negozi

H&M si prepara a chiudere 160 negozi entro il 2026, in un periodo di difficoltà economiche e cambiamenti nel settore della moda al dettaglio. Nel frattempo, ha annunciato una collaborazione con la stilista Stella McCartney, presentando una nuova collezione. Questa mossa mira a rafforzare il marchio e attrarre nuovi clienti, mentre l’azienda cerca di affrontare le sfide del mercato.