H&M prova a salvarsi con Stella McCartney | nuova collezione svelata in piena crisi con chiusura di 160 negozi
H&M si prepara a chiudere 160 negozi entro il 2026, in un periodo di difficoltà economiche e cambiamenti nel settore della moda al dettaglio. Nel frattempo, ha annunciato una collaborazione con la stilista Stella McCartney, presentando una nuova collezione. Questa mossa mira a rafforzare il marchio e attrarre nuovi clienti, mentre l’azienda cerca di affrontare le sfide del mercato.
Il colosso svedese chiuderà 160 negozi nel corso del 2026. In piena crisi ha svelato la nuova collaborazione: quella con Stella McCartney.🔗 Leggi su Fanpage.it
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