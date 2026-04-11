Ieri, 10 aprile 2026, è uscito ufficialmente il nuovo album di Shiva, intitolato Vangelo. Si tratta del suo ottavo disco in studio, composto da tredici tracce. Tra le collaborazioni presenti nel disco ci sono artisti di diversi generi musicali, tra cui Tiziano Ferro. L’album segue il precedente Milano Angels ed è disponibile in varie piattaforme digitali.

Ieri, 10 aprile 2026, Shiva ha pubblicato il suo ottavo album in studio, intitolato Vangelo. Il disco del rapper, che segue segue Milano Angels, è composto da tredici tracce e, a saltare subito all’occhio, sono le numerose collaborazioni con altri generi. Tra gli “ospiti”, spicca Tiziano Ferro, presente nel brano Bacio di Giuda, ma ci sono anche Geolier ( Bad bad bad ), Lazza e Sfera Ebbasta ( Mayday ), Kid Yugi ( Baby face ) e Anna ( Obsessed ). A maggio, il cantante di Legnano partirà per un tour dei palazzetti che lo porterà a esibirsi in tutta italia a partire da maggio. La tournée 2026 ha avuto una risposta immediata del pubblico: la data milanese del 6 maggio ha registrato il tutto esaurito appena ventiquattr’ore dopo l’apertura delle prevendite, con un conseguente raddoppio all’ Unipol Forum. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tutti gli ospiti del nuovo album di Shiva (e sì, c’è anche Tiziano Ferro)

Sanremo 2026, ecco chi potrebbero essere gli ospiti: Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e i PoohManca un mese alla partenza del Festival di Sanremo, e iniziano a trapelare i nomi degli ospiti che vedremo sul palco dell'Ariston.

Stasera comincia Sanremo 2026: cantano tutti i big, ospiti Can Yaman e Tiziano Ferro, Max Pezzali in collegamento dalla nave. Leggi Amica.itDopo tanto parlarne, il Festival finalmente! Martedì 24 febbraio al via la prima serata: da Olly a Can Yaman (e Kabir Bedi) ecco che cosa vedremo.

Temi più discussi: Tiziano Ferro annuncia Sono un grande (Deluxe) con sette brani inediti; Tiziano Ferro e la prima collaborazione con Giorgia: Così è nata ‘Superstar’; Tiziano Ferro con Giorgia, fuori ‘Superstar’: il nuovo singolo (nato in chat). E lui svela: Mi ha devastato; Parlavamo di vita, delle nostre vite ma non solo e della voglia e necessità che tutti hanno di stare bene: Tiziano Ferro e Giorgia insieme in Superstar.

Anche Tiziano Ferro tra gli ospiti del nuovo album di ShivaVangelo è il titolo del nuovo album di Shiva, pubblicato oggi - 10 aprile. Il disco, ottavo lavoro di studio del rapper, include 13 brani, tra cui una serie di collaborazioni. Tra gli ospiti, a ... rockol.it

Sanremo 2026: Tiziano Ferro, Olly e Kabir Bedi ospiti della prima serata del 24 febbraio 2026Indice Sanremo 2026: Tiziano Ferro ospite annunciato e pronto a celebrare Xdono Sanremo 2026 celebra Sanremo 2025, arriva Olly Sandokan incontra Sandokan bis a Sanremo 2026: sul palco ci sarà Kabir ... comingsoon.it

Fuori "SUPERSTAR", brano che segna la prima inedita collaborazione tra TIZIANO FERRO e GIORGIA. Date del tour "STADI 26" #FareMusic - facebook.com facebook