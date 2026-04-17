A Roma è stato avviato un nuovo servizio di assistenza dedicato agli hikikomori, con l’istituzione di un numero verde gratuito a livello nazionale. Il progetto, intitolato

Cosa: Nascita del progetto Il ragazzo invisibile, un numero verde nazionale gratuito dedicato al supporto degli hikikomori e delle loro famiglie. Dove e Quando: L’iniziativa parte da Roma ed è inserita in una campagna di crowdfunding attiva fino ai primi di giugno 2026. Perché: Per rispondere alla preoccupante crescita del ritiro sociale giovanile, un fenomeno che oggi coinvolge circa duecentomila ragazzi in Italia. Il fenomeno dell’isolamento sociale volontario giovanile rappresenta una delle sfide più complesse e silenziose della società contemporanea. In Italia si stima che circa 200.000 giovani vivano oggi in queste condizioni di estrema chiusura.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Hikikomori: a Roma il nuovo numero verde

Notizie correlate

In Sicilia è attivo un nuovo numero verde contro bullismoProsegue l’azione di sensibilizzazione promossa dalla Regione Siciliana e dall’Ufficio scolastico regionale per prevenire e contrastare i fenomeni...

Roma: 6 ettari di verde per compensare il nuovo stadioIl punto della situazione Il Comune di Roma ha voluto chiarire la propria posizione riguardo al nuovo stadio della Roma a Pietralata, rispondendo...

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Hikikomori in Italia, 8 campagne di crowdfunding per progetti contro l'isolamento sociale; Hikikomori, i 3/4 sono giovani donne: perché l’isolamento grave è una questione di genere.

Hikikomori, a Roma presentata la nuova proposta di leggeQuesta mattina a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati, conferenza dedicata al ritiro sociale volontario dei giovani, fenomeno conosciuto come Hikikomori che in Italia coinvolge circa 200 ... rainews.it