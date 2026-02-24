Roma | 6 ettari di verde per compensare il nuovo stadio

Il Comune di Roma ha deciso di destinare 6 ettari di verde per compensare l’impatto del nuovo stadio a Pietralata. La scelta nasce dalla necessità di ridurre le conseguenze ambientali del progetto, che ha suscitato reazioni tra i cittadini e le associazioni ecologiste. La disposizione mira a bilanciare lo sviluppo urbano con la tutela degli spazi verdi. La questione rimane aperta e suscita diverse opinioni tra residenti e ambientalisti.

Il punto della situazione. Il Comune di Roma ha voluto chiarire la propria posizione riguardo al nuovo stadio della Roma a Pietralata, rispondendo alle critiche dei comitati ambientalisti. La questione centrale riguarda la tutela del bosco esistente nell’area e il progetto di compensazione del verde. Secondo il Comune, non esiste una tutela tout-court della zona boschiva, certificata come area ambientale degradata con essenze di scarso valore. La normativa nazionale consente la trasformazione di tali aree a condizione che venga garantita una compensazione adeguata. Il progetto prevede la creazione di circa 6 ettari di verde all’interno del parco centrale dello stadio, un’area che attualmente è incolta e soggetta a abbandono incontrollato di rifiuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Parco Guizza, a gennaio l'apertura. Bressa: «Sette ettari di verde a disposizione della città» Nuovo stadio della Roma: consegnato il progetto di fattibilità a PietralataÈ stato consegnato il progetto di fattibilità per il nuovo stadio della Roma a Pietralata, segnando un passo importante nel processo di realizzazione. Roma, consegnato il progetto di fattibilità per il nuovo stadio Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: La piena del Tevere divora il parco d'affaccio del Foro Italico; Italia, superati 1,1 milioni di ettari di superficie forestale certificata; Il Tevere mangia il Parco del Foro Italico; Foreste, in Italia oltre 1,1 milioni di ettari certificati. Agricoltura: Prandini (Coldiretti), pronti a investire 6 miliardi entro il 2030 per completare la digitalizzazione di 11 milioni di ettariSiamo pronti ad investire 6 miliardo di euro entro il 2030 nel comparto agricolo per completare la digitalizzazione di circa 11 milioni di ettari agricoli ancora non coperti e garantire alle imprese ... giornaledipuglia.com Foreste, in Italia oltre 1,1 milioni di ettari certificati(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Il 2025 conferma un consolidamento per l'ecosistema della certificazione forestale Pefc in Italia, sia sul fronte della gestione forestale sostenibile sia lungo la filiera di t ... msn.com Il Forlanini è una vera e propria cittadella, con più di 170mila metri quadrati coperti e spazi verdi per 80 ettari, praticamente nel centro della città di Roma. Questa struttura incredibile è oggi dismessa e abbandonata. Abbiamo un’occasione unica: riorganizzare - facebook.com facebook