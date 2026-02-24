Roma | 6 ettari di verde per compensare il nuovo stadio

Il Comune di Roma ha deciso di destinare 6 ettari di verde per compensare l’impatto del nuovo stadio a Pietralata. La scelta nasce dalla necessità di ridurre le conseguenze ambientali del progetto, che ha suscitato reazioni tra i cittadini e le associazioni ecologiste. La disposizione mira a bilanciare lo sviluppo urbano con la tutela degli spazi verdi. La questione rimane aperta e suscita diverse opinioni tra residenti e ambientalisti.

Il punto della situazione. Il Comune di Roma ha voluto chiarire la propria posizione riguardo al nuovo stadio della Roma a Pietralata, rispondendo alle critiche dei comitati ambientalisti. La questione centrale riguarda la tutela del bosco esistente nell’area e il progetto di compensazione del verde. Secondo il Comune, non esiste una tutela tout-court della zona boschiva, certificata come area ambientale degradata con essenze di scarso valore. La normativa nazionale consente la trasformazione di tali aree a condizione che venga garantita una compensazione adeguata. Il progetto prevede la creazione di circa 6 ettari di verde all’interno del parco centrale dello stadio, un’area che attualmente è incolta e soggetta a abbandono incontrollato di rifiuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

