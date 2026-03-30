In Sicilia è stato attivato un nuovo numero verde dedicato al contrasto del bullismo. La Regione Siciliana e l’Ufficio scolastico regionale continuano a promuovere iniziative di sensibilizzazione contro i comportamenti di bullismo e cyberbullismo nelle scuole e nelle comunità locali.

Prosegue l’azione di sensibilizzazione promossa dalla Regione Siciliana e dall’Ufficio scolastico regionale per prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nell’Isola. Con una nota indirizzata in questi giorni alle scuole statali e paritarie della Sicilia, l’Ufficio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - In Sicilia è attivo un nuovo numero verde contro bullismo

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