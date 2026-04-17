Hezbollah ' abbiamo dito su grilletto se Israele viola il cessate il fuoco'

Hezbollah ha dichiarato che i combattenti sono pronti a intervenire se Israele dovesse violare il cessate il fuoco in Libano. L'organizzazione ha precisato che manterrà il dito sul grilletto in caso di ulteriori azioni militari, senza fornire dettagli sulle eventuali misure che adotterà. La tensione tra le parti rimane alta, e nessun segnale è stato dato di una possibile interruzione delle ostilità.

Hezbollah ha avvertito che i suoi combattenti "terranno il dito sul grilletto" se Israele violerà il cessate il fuoco in Libano. "I mujahidin terranno le mani sul grilletto, pronti a difendersi dal tradimento e dalla perfidia del nemico", ha sottolineato in una breve dichiarazione diffusa da al-Manar TV, emittente di proprietà di Hezbollah, citata dal Guardian.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Hezbollah, 'abbiamo dito su grilletto se Israele viola il cessate il fuoco' Notizie correlate Stallo sulla tregua Hezbollah-Israele in Libano, Iran annuncia cessate il fuoco stanotte: Israele smentisceLa tv libanese Al-Mayadeen, citando un funzionario iraniano, ha diffuso la notizia di un cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele che entrerebbe in... Iran, i Pasdaran agli Usa: "Siamo pronti, abbiamo il dito su grilletto"Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran è "più pronto che mai, con il dito sul grilletto", ha affermato il comandante dei... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Hezbollah, 'abbiamo dito su grilletto se Israele viola il cessate il fuoco'; Carburante aerei: Europa a rischio tra sei settimane; Libano: 100 raid in 10 minuti; Israele sotto i missili di Hezbollah, mente l'Iran subordina i negoziati alla fine degli attacchi contro il Libano. Hezbollah, 'abbiamo dito su grilletto se Israele viola il cessate il fuoco'Hezbollah ha avvertito che i suoi combattenti terranno il dito sul grilletto se Israele violerà il cessate il fuoco in Libano. (ANSA) ... ansa.it Tregua in Libano. Gli sfollati cominciano a tornare. Hezbollah a Israele: abbiamo dito su grillettoLibano, il capo della magistratura iraniana: Resistenza chiave della vittoria L'accordo di tregua in Libano è frutto della resistenza di Hezbollah. A rivendicare l'intesa con Israele come un success ... msn.com Corriere della Sera. . Con la tregua di dieci giorni che pone fine a sei settimane di combattimenti tra Israele e il gruppo armato libanese Hezbollah, gli sfollati hanno iniziato a tornare alle proprie case. Sui media internazionali e libanesi si vedono immagini di c facebook Caso Ali Shoeib: l'IDF ammette l'uso del fotoritocco per presentare il giornalista ucciso come un membro di Hezbollah. Ma la prova dell'affiliazione resta dubbia x.com