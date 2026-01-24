Iran i Pasdaran agli Usa | Siamo pronti abbiamo il dito su grilletto

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran ha dichiarato di essere in uno stato di massima prontezza, con il comandante Mohammad Pakpour che afferma: “Abbiamo il dito sul grilletto”. La tensione cresce mentre le navi da guerra statunitensi si dirigono verso il Medio Oriente, sollevando preoccupazioni sulla stabilità regionale e sui possibili sviluppi futuri.

Il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran è "più pronto che mai, con il dito sul grilletto", ha affermato il comandante dei Pasdaran, il generale Mohammad Pakpour, mentre le navi da guerra statunitensi si stanno dirigendo verso il Medioriente. Ha avvertito gli Stati Uniti e Israele di "evitare qualsiasi errore di valutazione". "La Guardia Rivoluzionaria Islamica e l'Iran sono più pronti che mai, con il dito sul grilletto, a eseguire gli ordini e le direttive del Comandante in Capo", ha sottolineato Pakpour. I Pasdaran hanno avuto un ruolo chiave nella repressione delle recenti proteste in Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

