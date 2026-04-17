Hervé Renard esonerato dopo aver portato l'Arabia Saudita ai Mondiali 2026 | Questo è il calcio

Dopo aver guidato la nazionale di calcio alla qualificazione ai Mondiali del 2026, l'allenatore è stato sollevato dall'incarico dalla federazione nazionale. La decisione è stata comunicata nonostante il successo raggiunto, e il tecnico ha commentato che pochi allenatori hanno condotto le qualificazioni e partecipato ai campionati mondiali, a parte lui stesso nel 2022. La situazione riflette un rapporto più complesso tra le parti, senza ulteriori dettagli ufficiali sulla motivazione del cambio.

Perché la federazione araba ha sollevato Renard dall'incarico nonostante la qualificazione? È l'epilogo di un rapporto difficile che il tecnico spiega così: "Non c'è un solo allenatore che abbia condotto sia le qualificazioni sia i Mondiali, a parte me nel 2022.".🔗 Leggi su Fanpage.it

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