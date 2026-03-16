Helena Prestes, modella brasiliana, ha condiviso sui social un nuovo progetto, attirando l’attenzione dei suoi fan. L’annuncio ha generato entusiasmo tra i seguaci, che si sono riversati con commenti e reazioni. La notizia si diffonde rapidamente tra gli appassionati, mentre la modella non ha ancora rivelato dettagli specifici sul suo prossimo impegno.

Helena Prestes continua a sorprendere il pubblico italiano. La modella brasiliana ha appena annunciato una nuova avventura con un post pubblicato sui social. Scendendo nei dettagli, l'ex gieffina ha deciso di sbarcare su You Tube dopo aver trovato successo come content creator sia su Tiktok che su Instagram. Per l'occasione, la 35enne di San Paolo ha condiviso il link del suo primo video nei suoi canali social dov'è molto attiva. Neanche a dirlo, la novità è stata accolta nei migliori dei modi da parte dei suoi fans. Molti utenti ha fatto i complimenti ad Helena Prestes per come ha intervistato l'ospite nel suo primo video. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nuova avventura per Helena Prestes: l’annuncio scatena i fans

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