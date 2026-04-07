Una deputata democratica statunitense ha avanzato una richiesta di impeachment contro il Segretario alla Difesa, accusandolo di aver autorizzato operazioni militari considerate illegali in Iran. La mozione si basa su contestazioni riguardanti la legittimità e la legalità di alcune azioni militari condotte di recente. La deputata ha espresso preoccupazioni circa le modalità con cui sono state portate avanti queste operazioni, sollevando un dibattito sul rispetto delle norme internazionali e delle procedure interne.

La deputata democratica Yassamin Ansari ha presentato una mozione di impeachment contro il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, continuando a mettere in discussione la legalità dell’operazione militare contro l’Iran. “Quello che abbiamo visto da parte dell’amministrazione Trump durante questo fine settimana è stato assolutamente orribile e straziante”, ha detto Ansari, che è di origine iraniana. Ha affermato che Hegseth è un “facilitatore” della guerra ed è responsabile della direzione di questa “folle azione militare”, che a suo dire ha già causato la morte di migliaia di civili e di diversi militari statunitensi. La parlamentare dell’Arizona ha aggiunto che Hegseth ha “ripetutamente violato” la costituzione, ignorando il Congresso e prendendo di mira, a suo dire, “intenzionalmente” le infrastrutture civili. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La deputata democratica USA, Yassamin Ansari, chiede l’impeachment del capo della difesa Hegseth: “Operazioni illegali in Iran”

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