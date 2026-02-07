milano donna 67enne arrestata con hashish e marijuana in casa

La polizia di Milano ha arrestato una donna di 67 anni trovata con hashish e marijuana in casa. Durante una perquisizione, gli agenti hanno scoperto alcune quantità di droga che, secondo le indagini, sarebbero destinate allo spaccio. La donna è stata portata in commissariato e ora si trova in attesa di essere ascoltata.

A Ardea, i Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato una donna di 25 anni trovata in possesso di hashish, marijuana e cocaina sia in auto che a casa.

