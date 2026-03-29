Prima di partire per l'Australia, Harry e Meghan sono stati coinvolti in una petizione che chiede fondi per garantire la loro sicurezza durante la visita in Oceania. La richiesta si focalizza su risorse destinate alla protezione della coppia nel corso del viaggio. La petizione è stata avviata prima che la coppia arrivasse nel Paese.

Unviaggio in Australiaprossimo e tante polemiche. E’ notizia degli ultimi giorni la partenza diHarry e Meghan in Oceaniaper via di una serie di impegni che li vedranno coinvolti separatamente nel corso del soggiorno. E proprio in questa occasionela coppia è finita al centro di una petizione onlinenata da un clima di confusione circachi si sarebbe assunto la responsabilità della sicurezza della coppia. Il tema sicurezza e la petizione: “Nessun finanziamento pubblico o sostegno per la visita ufficiale di Harry e Meghan Markle in Australia” Il tema sicurezza era stato già affrontato in passato. “Mio papà non mi parla più per via della disputa sulla questione sicurezza”aveva affermato Harry circa undici mesi fa alla BBC, discutendo con l’emittente le ragioni della rottura con il padre, re Carlo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Harry e Meghan: il viaggio in Australia e la petizione per la sicurezza della coppia

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