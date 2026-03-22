Questa volta, invece, i Sussex voleranno dall’altra parte del mondo come privati cittadini e, cosa ancora più inedita, percorreranno strade separate per partecipare a eventi e iniziative distinti. Un portavoce della coppia ha dichiarato: «Visiteranno l’Australia per prendere parte a una serie di impegni privati, aziendali e filantropici. Ulteriori dettagli saranno condivisi a tempo debito». Il ritorno di Meghan e Harry in Australia, senza figli, si preannuncia comunque come uno degli eventi più chiacchierati della primavera 2026. Secondo esperti reali, i Sussex dovranno farsi una scorza piuttosto dura, perché la loro visita potrebbe trasformarli in un «parafulmine» per il dibattito repubblicano sul futuro della monarchia australiana. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Harry e Meghan tornano in Australia, ma separati: tra retreat di lusso (con biglietti a pagamento) e impegni ufficiali

Articoli correlati

Leggi anche: Meghan Markle disposta a trascorrere un weekend con un gruppo di donne in Australia. A pagamento

Leggi anche: I Sussex tornano in Australia: cifra da capogiro per una cena con Meghan Markle

Una selezione di notizie su Harry e Meghan tornano in Australia ma...

Temi più discussi: La regina Camilla contro Meghan Markle? Ha fatto il lavaggio del cervello ad Harry, ora è posseduto dal desiderio di vendetta; Meghan ha manipolato Harry, i Sussex rispondono all'indiscrezione; Re Carlo ha finalmente rivelato come si sente davvero riguardo ad Harry e Meghan; I Sussex tornano in Australia: cifra da capogiro per una cena con Meghan Markle.

Lavaggio del cervello: Harry ‘posseduto’ dalla vendetta? La furia di Meghan e la mossa di Re Carlo.Scandalo Windsor: il nuovo libro di Tom Bower accusa Meghan Markle di aver manipolato Harry. Ecco la replica dei Sussex e il piano segreto di Re Carlo. piudonna.it

Harry e Meghan tornano al fianco di William e Kate: uniti nel dolore per la morte della ReginaIl Principe William ha voluto che ci fossero anche Harry e Meghan al Castello di Windsor per incontrare la folla giunta per rendere omaggio alla regina Elisabetta II. Un gesto simbolico e distensivo ... 105.net

Tutta la scena della morte dei genitori di Harry nel settimo libro è davvero straziante (capitolo 17, per chi volesse piangere) Pix facebook

Da Harry Styles a Lady Gaga, lo styling delle star in mostra a Trieste. Dal 26 marzo all'Its Arcademy un racconto su visibilità e linguaggio della moda #ANSA x.com