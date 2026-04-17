Hamelin al Centrale Preneste Teatro il 19 aprile

Da ildifforme.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 aprile, al Centrale Preneste Teatro, sarà rappresentato uno spettacolo che rilegge la leggenda del pifferaio, combinando elementi di realtà e mito. Lo spettacolo è di tipo immersivo e si rivolge sia ad adulti che a bambini, offrendo a ciascuno l’opportunità di vivere esperienze diverse all’interno della narrazione. La messa in scena si propone di coinvolgere il pubblico in modo diretto e partecipativo.

Rilegge la leggenda del pifferaio tra realtà e mito. Lo spettacolo immersivo permette ad adulti e bambini di vivere prospettive diverse. Un viaggio tra mistero, musica e riflessione Hamelin, liberamente ispirato alla fiabaIl pifferaio magicodeiFratelli Grimmsarà alCentrale Preneste Teatrodomenica19 aprile. La doppia replica in programma vedrà in scenaFabio Tinella. La regia è diTonio De Nittoche cura la drammaturgia conRiccardo Spagnulo. HamelindiFactory Compagnia Transadriaticafa parte della rassegna di teatroInfanzie in gioco 2025-2026ed ha ricevuto ilPremio Eolo 2023come migliore spettacolo per le nuove generazioni. Leggenda e realtà si sono unite centinaia di anni fa in una cittadina al nord della Germania, Hamelin.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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