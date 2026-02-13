Il 15 febbraio, al Centrale Preneste Teatro, si terrà lo spettacolo Belle Toaste, ispirato a una storia di Dr. Seuss, che descrive la guerra tra popoli usando un tono leggero e coinvolgente. La rappresentazione si concentra su un’allegra battaglia tra due città immaginarie, con burattini colorati e scene vivaci.

Lo spettacolo, ispirato ad un racconto di Dr. Seuss, racconterà la spaventosa realtà della guerra fra popoli attraverso una metafora giocosa Belle Toaste sarà in scena domenica 15 febbraio al Centrale Preneste Teatro per la rassegna Infanzie in gioco. Lo spettacolo è una nuova produzione di Ruotalibera Teatro. È ideato e scritto da Ygramul Teatro e Valentina Greco, che sarà sul palcoscenico con Cinzia Antifona. Gabriele Tacchi sarà la voce fuori campo. La regia è di Vania Castelfranchi. Belle Toaste è ispirato al racconto La battaglia di burro di Dr. Seuss Belle Toaste è ispirato al racconto La battaglia del burro di Dr. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Belle Toaste al Centrale Preneste Teatro il 15 febbraio

Domenica 15 febbraio alle 16, il Centrale Preneste Teatro ospiterà lo spettacolo per ragazzi Belle Toaste, prodotto da Ruotalibera Teatro.

Lo spettacolo comico, poetico e profondo si è svolto l’8 febbraio al Centrale Preneste Teatro.

