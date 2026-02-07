Storie di fate ciliegie e cavalieri blu al Centrale Preneste Teatro l’8 febbraio

Lo spettacolo comico, poetico e profondo si è svolto l’8 febbraio al Centrale Preneste Teatro. Lo spettacolo, ispirato ai racconti di Roberto Piumini, ha portato sul palco storie di fate, ciliegie e cavalieri blu, sorprendendo il pubblico con una narrazione che mescola divertimento e riflessione. La pièce ha attirato molti spettatori, che hanno apprezzato la capacità di unire comicità e poesia in modo semplice e diretto.

Lo spettacolo comico, profondo e poetico è liberamente ispirato ad alcuni racconti di Roberto Piumini. Personaggi buffi incanteranno i bambini ridisegnando, con colori nuovi, un mondo migliore Storie di fate, ciliegie e cavalieri blu sarà in scena domenica 8 febbraio al Centrale Preneste Teatro per la rassegna Infanzie in gioco 2025-2026. Lo spettacolo, presentato da Materiaviva, è di Alessandra Lanciotti, che sarà in scena Roberta Castelluzzo, che ne cura anche la regia, e Linda Di Pietro. Le favole narrate sono liberamente ispirate ad alcuni racconti di Roberto Piumini. Tre fate strampalate vivono nella casa dove tutte le fiabe del mondo finiscono una volta scritte.

