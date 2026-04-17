GWM sbarca ufficialmente in Italia

GWM, nota anche come Great Wall Motor, ha annunciato l’avvio ufficiale delle attività commerciali in Italia. La casa automobilistica inizierà a vendere i propri veicoli nel nostro paese a partire da giugno 2026. L’azienda ha comunicato questa decisione attraverso un comunicato ufficiale, segnando così il suo ingresso nel mercato italiano. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa Adnkronos.

(Adnkronos) – GWM, acronimo di Great Wall Motor, avvia ufficialmente la propria attività commerciale in Italia e annuncia l’inizio delle vendite nel nostro Paese a partire da giugno 2026. Il debutto sul mercato italiano rappresenta una nuova tappa nella strategia di espansione europea del gruppo cinese, che punta a rafforzare la propria presenza nel continente con una gamma articolata di modelli elettrificati, termici e a nuova tecnologia. In Italia il marchio opererà attraverso una filiale diretta e una rete di concessionari ufficiali che entrerà progressivamente a regime dalla prossima estate. Il piano prevede assistenza post-vendita strutturata, formazione tecnica certificata, logistica ricambi con magazzini in Italia e in Europa e una garanzia fino a 7 anni o 150 mila chilometri.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate GWM cambia rotta in Europa: da elettrica a ibrida e benzina, obiettivo 1 milione di auto entro il 2030.La cinese Great Wall Motor (GWM) punta a rilanciare la sua presenza in Europa, abbandonando parzialmente la scommessa iniziale sull'elettrico puro e... SHEGLAM sbarca in Italia: creatività e make-up accessibileIl mercato della bellezza italiana vive una fase di grande trasformazione grazie all’arrivo di SHEGLAM, il brand internazionale che unisce make-up... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: GWM sbarca ufficialmente in Italia: debutto commerciale da giugno 2026 con il SUV ORA 5; Great Wall Motor arriva in Italia: da giugno al via alle vendite; GWM sbarca in Italia con 7 modelli: cosa arriva e quando; Nuove auto cinesi arrivano in Italia, SUV ibridi compresi, con GWM. GWM sbarca ufficialmente in ItaliaGWM, acronimo di Great Wall Motor, avvia ufficialmente la propria attività commerciale in Italia e annuncia l’inizio delle vendite nel nostro Paese a partire da giugno 2026. Il debutto sul mercato ita ... adnkronos.com La Gmw Ora 5, primo modello che sarà disponibile in Italia da giugno 2026Gwm ha annunciato ufficialmente il debutto in Italia, segnando un nuovo tassello nella strategia di espansione europea del gruppo. Il costruttore ... businesspeople.it ++ Missione a Hormuz, Meloni: "Italia disponibile a inviare navi" ++ facebook Il FMI torna a fare lezioni all’Italia, invitandoci a non tagliare le accise e di conseguenza a non sostenere famiglie e imprese di fronte al caro energia. Chi vive nei palazzi della finanza internazionale dovrebbe avere il coraggio di toccare con mano le difficol x.com