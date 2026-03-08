SHEGLAM entra nel mercato italiano portando prodotti di make-up creativi e accessibili. Il brand internazionale offre cosmetici cruelty-free a prezzi contenuti, puntando a conquistare il pubblico italiano. L’arrivo di SHEGLAM segna un cambiamento nel settore della bellezza nel paese, con una proposta che combina innovazione e convenienza. La presenza di SHEGLAM in Italia si inserisce in un momento di evoluzione del mercato cosmetico.

Il mercato della bellezza italiana vive una fase di grande trasformazione grazie all’arrivo di SHEGLAM, il brand internazionale che unisce make-up creativo, cosmetici cruelty-free e prezzi accessibili. Distribuito da Total Brand S.r.l., parte del Gruppo WLAM, SHEGLAM debutta in oltre 800 punti vendita sul territorio nazionale, portando un nuovo approccio al trucco, dove estetica, innovazione e inclusività si incontrano. Nata nel 2019, SHEGLAM ha l’obiettivo di trasformare il trucco in uno strumento di auto-espressione e sperimentazione. Il nome stesso del brand riflette questa filosofia: “She” celebra il team femminile alla base del progetto, mentre “Glam” invita a osare e giocare con lo stile. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - SHEGLAM sbarca in Italia: creatività e make-up accessibile

Ora è ufficiale: Sheglam sbarca in Italia. Dove acquistare i prodotti?

SHEGLAM arriva (finalmente) in Italia: il debutto beauty più atteso sbarca da dm

