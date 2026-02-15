GWM cambia rotta in Europa | da elettrica a ibrida e benzina obiettivo 1 milione di auto entro il 2030

GWM ha deciso di modificare la sua strategia in Europa a causa delle difficoltà nel mercato delle vetture completamente elettriche. La casa automobilistica punta ora su modelli ibridi e a benzina per soddisfare le richieste dei clienti e rispettare le normative più stringenti. L’azienda mira a vendere un milione di auto entro il 2030, investendo di più in produzione e sviluppo di motori tradizionali. Questo cambio di rotta arriva dopo aver riscontrato una crescita più lenta del previsto nel settore elettrico europeo.

GWM Riscrive la Strategia per l'Europa: Tra Ibrido, Obiettivi Ambiziosi e la Sfida della Concorrenza. La cinese Great Wall Motor (GWM) punta a rilanciare la sua presenza in Europa, abbandonando parzialmente la scommessa iniziale sull'elettrico puro e adottando una strategia più flessibile che include modelli ibridi e a benzina. Questa svolta arriva dopo un biennio di calo delle vendite nel continente, con una diminuzione del 25,4% nel 2024 e quasi del 30% nel 2025, e mira a raggiungere un milione di unità vendute entro il 2030 attraverso la costruzione di uno stabilimento europeo da 300.000 auto annue.