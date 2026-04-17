Gust' Aspasso Street Food a Cascina

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile, il centro di Cascina ospita Gust'Aspasso Street Food, un evento dedicato ai buongustai. La manifestazione si svolge tra Corso Matteotti e Piazza dei Caduti, attirando appassionati di cibo di strada. Durante le tre giornate, vengono proposti diversi stand con specialità gastronomiche provenienti da diverse regioni. La manifestazione si svolge tutto il giorno, coinvolgendo visitatori di tutte le età.

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile il centro di Cascina diventa fulcro del gusto con lo street food di Gust'Aspasso tra Corso Matteotti e Piazza dei Caduti.Ingresso libero dalle 12 alle 24 per gustare una selezione di cucine di strada, con piatti che spaziano da specialità di carne come i.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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