Empoli Street Food

Dal 9 al 12 aprile, nel Parco di Serravalle a Empoli si svolge il Food Festival, un evento dedicato alla cucina di strada. Durante i quattro giorni, i visitatori possono gustare piatti preparati da diversi food truck. L’evento prevede anche un programma di intrattenimento con varie attività per il pubblico. L’ingresso è aperto a tutti e l’accesso è gratuito.

Dal 9 al 12 aprile, il Parco di Serravalle a Empoli accoglie il Food Festival, un evento che combina la cucina itinerante dei food truck con un ricco programma di intrattenimento. La manifestazione, realizzata con il patrocinio del Comune di Empoli, offre la possibilità di gustare diverse. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it A Trecase l’evento Street Food & Cabaret: Due giorni di food, musica, divertimento e dibattiti"Street Food & Cabaret", l’evento che sabato 11 e domenica 12 aprile prossimi trasformerà il cuore di Trecase in un cantiere di gioia e... Orzinuovi: Street Food FestivalSarà Piazza Garibaldi a trasformarsi per l’occasione in una grande area food all’aperto, animata da colorati food truck e cucine su ruote pronti a... Lucca Italy Travel Guide: 15 BEST Things To Do In Lucca Temi più discussi: Quattro giorni di street food e musica; Lo Street Food torna a Empoli, il parco di Serravalle capitale del gusto; Tony Boy al Beat Festival 2026 / Comunicati / Novità / Homepage; Scandicci: tornano i food truck, furgoncini internazionali del gusto. Quattro giorni di street food e musicaEMPOLI Da domani il Parco di Serravalle diventa un punto d’incontro per gli amanti del cibo di strada. Fino a domenica ... lanazione.it Empoli, quattro giorni di street food al parco di SerravallePreparate le forchette: dal 9 al 12 aprile 2026, la cornice verde del Parco di Serravalle si trasformerà in una vera e propria cucina a cielo aperto. gonews.it Centro commerciale Empoli via Raffaello Sanzio 199a tutti i sudamericani che si trovano in Toscana.. possono venire a fare un tuffo nelle loro radici fatte di profumi sapori inconfondibili @colombia_street_food vi aspetta per allietare i vs palati e farvi sognar - facebook.com facebook