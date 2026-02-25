L'addio di Nino D'Angelo all'amico musicista Guido Russo | Ti ho voluto bene

Da fanpage.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nel mondo della musica per la morte di Guido Russo, bassista, storico componente della band di Nino D'Angelo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche:
Nino D’Angelo in lutto per la morte del cantante neomelodico Gino Polese: “Buon viaggio, amico mio”
A C’è Posta per te Alessandro rifiuta l’incontro con sua madre: “Non provo niente per lei, ora ho un’altra mamma”

Temi più discussi: È morto Vincenzo D'Agostino, l'addio di Gigi D’Alessio, Nino D'Angelo e Sal Da Vinci; Addio a Nino Bellinghieri, il gentiluomo dietro l’obiettivo che ha raccontato la città; Carbonia: addio a Nino Mistretta, dipendente comunale, storico e musicista; Addio ad Angela Luce, l’ultima grande voce di Napoli: sessant’anni tra cinema, teatro e canzoni.

Addio a Nino Ponsi. Il re delle rubinetterie scomparso a 82 anniNegli anni Sessanta prese le redini dell’azienda fondata dal padre Pellegrino. Uomo coltissimo, ha scritto libri di storia e ha militato nel Partito Repubblicano. msn.com

Michelle Hunziker alle Maldive: fuga nel resort da 5mila euro a notte dopo l’addio a Nino Tronchetti ProveraMichelle Hunziker si rilassa alle Maldive insieme agli amici e alle figlie: la vacanza nel resort da 5mila euro a notte. dilei.it