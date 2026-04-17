Guida ufficiosa ai playoff NBA

La stagione regolare della NBA si è conclusa dopo un percorso lungo e complesso, con diverse squadre che hanno combattuto per le posizioni playoff. Tra i protagonisti ci sono stati allenatori come Chauncey Billups e giocatori come Terry Rozier, che hanno avuto un ruolo significativo nelle rispettive squadre. La fase di qualificazione ai playoff sta entrando nel vivo, con le squadre che si preparano a affrontarsi per conquistare il titolo stagionale.

È stata una stagione regolare lunga e complicata per la NBA: Chauncey Billups e Terry Rozier sono stati arrestati dalla FBI per gioco d’azzardo; i Clippers sono indagati per aver circumnavigato il salary cap per mettere sotto contratto Kawhi Leonard; si è scoperto un altro probabile burner account di Kevin Durant, con cui avrebbe offeso compagni e avversari; Chris Paul è stato tagliato nella sua ultima stagione; Paul George è stato sospeso per 25 partite per aver assunto una non meglio precisata sostanza dopante; c’è stato il licenziamento di Nico Harrison, lo stucchevole tira e molla tra Giannis e i Bucks, una improbabile trade deadline e gli 83 punti di Bam Adebayo.🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Guida ufficiosa ai playoff NBA Which West Teams are Making the Playoffs Notizie correlate Guida ufficiosa alla MLB 2026Se ci pensate, il baseball è come gli alberi: una di quelle sequoie millenarie che popolano, timide e poderose, i parchi della Sierra Nevada. NBA Play-in: Curry travolge i Clippers, i 76ers volano ai playoffLa seconda serata dedicata alla fase play-in della NBA ha consegnato risultati che stravolgono la geografia dei playoff, con i Golden State Warriors...